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Сергей Собянин поддержал идею индексировать компенсацию для москвичей за снос гаражей. Об этом мэр сообщил в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства города на заседании столичного парламента.

"Давайте посчитаем и определимся, я поддерживаю это предложение", – заявил мэр в ответ на предложение зампредседателя Мосгордумы Степана Орлова проиндексировать размер компенсации.

Депутат, задавая вопрос Собянину, напомнил, что сегодня за снос гаража выплачивают 150 тысяч рублей, и такая компенсация была установлена еще в 2011 году. Орлов предложил увеличить размер до 200 тысяч рублей.

Ранее Сергей Собянин заявил, что объем инвестиций в экономику Москвы достиг 2,8 триллиона рублей. Отмечается, что с 2010 года этот показатель вырос вдвое.