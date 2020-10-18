Порядка 300 московских студентов сдали добровольный квалификационный экзамен

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Около 300 студентов из Москвы успешно сдали добровольный квалификационный экзамен в текущем году. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава столицы отметил, что в столице три года назад был запущен проект добровольного квалификационного экзамена для студентов. Он был организован совместно с Рособрнадзором.

"Сначала молодые люди проходят онлайн-тест по базовым знаниям в выбранной профессии на портале dke.moscow. Затем на площадке "Технограда" решают практические кейсы, имитирующие реальную проблему компаний", – сообщил мэр на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

С 2017 года число партнеров проекта выросло почти в 10 раз. В их числе 80 компаний – корпорации, банки, мобильные операторы и ведущие вузы столицы.

Собянин отметил, что через этапы добровольного экзамена прошли порядка 20 тысяч студентов из Москвы.

"Свой уровень подготовки чаще всех проверяли будущие педагоги, аналитики, менеджеры проектов, специалисты по госуправлению", – резюмировал градоначальник.

Ранее Собянин рассказал о работе столичных школ после каникул. С 19 октября на дистанционный формат обучения из-за коронавируса перейдут учащиеся 6–11-х классов.