25 января студенты смогут покататься на катке ВДНХ за полцены

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Сергей Собянин пригласил столичных студентов отметить завершение зимней сессии на каток на ВДНХ. Запись мэр Москвы сделал в микроблоге в Twitter.

Студентки столичных вузов с именем Татьяна в День студента, 25 января, смогут покататься бесплатно.

Для остальных девушек и женщин с именем Татьяна, а также для студентов дневных отделений вузов при покупке билетов на каток будет действовать скидка в 50%.