25 января студенты смогут покататься на катке ВДНХ за полцены

18 января, 21:29
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Сергей Собянин пригласил столичных студентов отметить завершение зимней сессии на каток на ВДНХ. Запись мэр Москвы сделал в микроблоге в Twitter.
Студентки столичных вузов с именем Татьяна в День студента, 25 января, смогут покататься бесплатно.
Для остальных девушек и женщин с именем Татьяна, а также для студентов дневных отделений вузов при покупке билетов на каток будет действовать скидка в 50%.
Приходите отмечать завершение зимней сессии на #катокВДНХ. 25 января для студентов дневных отделений, а также девушек и женщин с именем Татьяна будет действовать скидка в полцены. А студентки с именем Татьяна в этот день катаются бесплатно. pic.twitter.com/dNCUfxYePJ— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 18 января 2018 г.
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