Собянин поздравил художника Сергея Андрияку с 60-летием

14 июля, 20:11
Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Сергей Собянин поздравил с 60-летием народного художника России Сергея Андрияку. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В поздравлении говорится, что художник внес большой вклад в развитие российской акварельной живописи.
Мэр Москвы отметил, что выставки художника являются ярким событием в культурной жизни столицы, а созданная Андриякой Академия акварели и изящных искусств стала одним из ведущих центров художественного образования в России.
Художник Сергей Андрияка родился в Москве 14 июля 1958 года. В 1976 году поступил в Московский художественный институт имени Сурикова.
В 1999 году художник создал школу акварели, а в 2012 году им была открыта Академия акварели и изящных искусств.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: