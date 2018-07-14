Собянин поздравил художника Сергея Андрияку с 60-летием

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Сергей Собянин поздравил с 60-летием народного художника России Сергея Андрияку. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В поздравлении говорится, что художник внес большой вклад в развитие российской акварельной живописи.

Мэр Москвы отметил, что выставки художника являются ярким событием в культурной жизни столицы, а созданная Андриякой Академия акварели и изящных искусств стала одним из ведущих центров художественного образования в России.

Художник Сергей Андрияка родился в Москве 14 июля 1958 года. В 1976 году поступил в Московский художественный институт имени Сурикова.

В 1999 году художник создал школу акварели, а в 2012 году им была открыта Академия акварели и изящных искусств.