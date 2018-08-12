Собянин поздравил с профессиональным праздником работников Стройкомплекса

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил работников стройкомплекса с Днем строителя. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном портале мэра.

"Это профессиональный праздник архитекторов, проектировщиков, инженеров и рабочих строительных специальностей, которые посвятили себя делу созидания и развития. Сегодня на стройках в Москве трудятся 700 тысяч человек", − говорится в сообщении.

Собянин отметил, что благодаря сотрудникам стройкомплекса тысячи детей идут в школы, все больше жителей столицы имеют доступ к метро в шаговой доступности, а водители меньше стоят в пробках.

"Вам принадлежит неоценимая заслуга в том, что Москва является крупнейшим центром деловой активности в стране и создает объекты инфраструктуры мирового уровня, такие как парк и концертный зал "Зарядье", − подчеркнул мэр.

Он добавил, что в ближайшее время московским строителям предстоит продолжить формирование транспортного каркаса города. Они будут строить новые дороги, станции метро и центральные диаметры.

Кроме того, в городе появятся сотни новых объектов социальной сферы, а миллион жителей ветхих пятиэтажек получат новые квартиры по программе реновации жилья.

День строителя ежегодно отмечается в России во второе воскресенье августа.