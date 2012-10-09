Сергей Собянин проинспектировал благоустройство парка "Сокольники"

Мэр Москвы Сергей Собянин 9 октября проинспектировал ход работ по благоустройству территории в парке культуры и отдыха "Сокольники".



"Парк преобразился после последнего посещения, выглядит по-другому, и настроение у людей совсем другое", – передает пресс-служба правительства Москвы слова Собянина.

Работы в парке "Сокольники" ведутся с 2011 года. В парке появится каток с искусственным льдом площадью 5,4 тысячи квадратным метров. Кроме того, планируется построить специальный павильон, для того чтобы каток функционировал и в летнее время.