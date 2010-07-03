Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и к монументам городов-героев у Кремлевской стены в День города. Об этом сообщило Агентство "Москва".

Церемонию посетили также депутаты Мосгордумы, представители органов исполнительной власти, ветеранских, детских, молодежных и других общественных организаций, религиозных конфессий, ветераны войны.

Военнослужащие Преображенского полка вынесли корзины с цветами и три венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей. Венки поставили перед Вечным огнем у Могилы Неизвестного Солдата. Цветы возложили к монументам в честь городов-героев и городов воинской славы.

Церемонию сопровождал оркестр Преображенского полка и марш батальона почетного караула.

Участники церемонии после нее почтили память погибших воинов минутой молчания. Затем прозвучал гимн России.

Утром в субботу, 7 сентября, Сергей Собянин и Владимир Путин посетили торжественное открытие Дня города на ВДНХ. Они поздравили москвичей с Днем города. Мэр отметил, что Москва является лидером среди мегаполисов мира по многим показателям.



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