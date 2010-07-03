Сергей Собянин назвал бюрократические отговорки самым страшным в жизни чиновника. Об этом он заявил на итоговой дискуссии в рамках форума "Мой город – мой район. Перспективы развития", передает Агентство "Москва".
Мэр отметил, что "прошел большую чиновничью жизнь" и ему нередко приходилось упираться в стену бюрократических отговорок: "надо вот до конца просчитать", "а если будет так, а если будет эдак", "нет-нет, давайте мы еще подумаем, давайте мы еще посчитаем". Собянин призвал отказаться от таких отговорок и взяться за дело.
"Ни один проект, я вам гарантирую, так реализовать невозможно. Пока ты не начнешь двигаться, пока ты не начнешь реализовывать его, ничего не будет получаться", – подчеркнул мэр. "Ты будешь сидеть на нуле и только рассуждать о чем-то", – добавил он.
IX Московский гражданский форум "Мой город – мой район. Перспективы развития" проходит 5 и 6 марта на площадке Цифрового делового пространства. Он собрал вместе представителей власти, бизнеса, Общественной палаты Москвы, а также лидеров НКО и экспертов. Они обсуждают перспективы комплексного развития столицы.
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