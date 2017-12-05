Собянин поздравил двух почетных граждан Москвы с днем рождения

5 декабря, 16:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин поздравил с днем рождения почетных граждан столицы Ивана Слухая и Владимира Долгих. Поздравление мэр разместил на своей странице в Twitter.
"В памятный для Москвы день, 5 декабря, родились сразу два замечательных человека - почетные граждане столицы Иван Андреевич Слухай и Владимир Иванович Долгих" – написал он.
В памятный для Москвы день, 5 декабря, родились сразу два замечательных человека - почетные граждане столицы Иван Андреевич Слухай и Владимир Иванович Долгих. Оба с честью прошли войну, многое сделали для страны и до сих пор служат обществу. Давайте пожелаем им крепкого здоровья! pic.twitter.com/ovabcF1jyK— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 5 декабря 2017 г.
Ранее 5 декабря Сергей Собянин возложил венки и корзины с цветами к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Вместе с депутатами Мосгордумы, представителями органов исполнительной власти, ветеранских, детских, молодежных и других общественных организаций и религиозных конфессий мэр почтил память погибших минутой молчания.
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