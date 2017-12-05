Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Сергей Собянин возложил венки и корзины с цветами к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. 76 лет назад, 5 декабря 1941 года, в рамках одного из самых важных сражений Великой Отечественной войны началось контрнаступление советских войск против немецко-фашистских войск в Битве за Москву.

Вместе с депутатами Мосгордумы, представителями органов исполнительной власти, ветеранских, детских, молодежных и других общественных организаций и религиозных конфессий мэр почтил память погибших минутой молчания.

Как сообщает Агентство "Москва", делегация во главе с мэром также приняла участие в возложении цветов к памятнику маршалу Георгию Жукову.

Главное архивное управление города Москвы по просьбе портала Москва 24 подготовило материал о Битве за Москву.