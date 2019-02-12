В Петербурге ребенок попал в больницу после обрезания на дому

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В Санкт-Петербурге двухлетнего мальчика доставили в медучреждение с анемией второй степени и кровотечением после операции по обрезанию, которая проводилась в домашних условиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести. В больницу мальчика доставили из квартиры в одном из домов на Богатырском проспекте вечером в воскресенье, 11 февраля. Операцию по обрезанию проводил хирург без образования.

Мальчик, предположительно, воспитывается в семье мусульман из Киргизии. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося, проводится проверка.

Аналогичный случай произошел в Москве в августе прошлого года. Столичные полицейские задержали мужчину, который в домашних условиях прооперировал двухлетнего мальчика. В результате у ребенка начались судороги и анафилактический шок. Родители мальчика пригласили домой знакомого педиатра из Таджикистана, чтобы сделать сыну обрезание.