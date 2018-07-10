В российских онкоцентрах появятся штатные психологи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В российских онкологических центрах планируют ввести ставки штатных психологов, которые будут оказывать помощь пациентам, их родственникам и медицинским работникам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России Андрея Каприна.
Авторы инициативы – члены комитета Госдумы по охране здоровья.
"Мы эту идею с разработчиками программы сейчас обсуждаем, она правильная. Например, в одном из самых больших институтов онкологии в Брюсселе самое большое отделение, в котором работает 18 врачей, – это онкопсихологи", – сообщил Каприн.
Предполагается, что проблем с кадрами в медучреждениях не возникнет – российские вузы выпускают достаточное количество психологов.
Отдельно отмечается, что психологи важны для медицинского персонала.
"Действительно, онкологи выгорают, и психолог нужен прежде всего им самим. В штате онкодиспаснеров сейчас нет таких специалистов – есть разные врачи, но не психологи", – сообщил депутат Госдумы Николай Герасименко.
В январе глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что абсолютным приоритетом здравоохранения в 2018 году станет онкология. Для пациентов, страдающих от рака, запланировано расширение возможностей амбулаторной помощи.
7 июня 2018 года Владимир Путин заявил о разработке в России программы до 2024 года по борьбе с онкологическими заболеваниями стоимостью 1 триллион рублей. Она будет включать в себя развитие ранней диагностики, ядерной медицины, строительство новых и дооборудование существующих онкоцентров.
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