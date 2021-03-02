Медики назвали пять правил для снижения риска инсульта

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Эксперты Гарвардской медицинской школы перечислили пять универсальных правил, которые помогут снизить риск инсульта. Об этом пишет издание Express.
Медики заявили, что профилактику заболевания нужно начать со снижения потребления соли. В частности, стоит частично отказаться от колбас, чипсов, копченых продуктов из мяса и рыбы.
В качестве второго правила профилактики специалисты советуют заниматься спортом. По их словам, это поможет уменьшить риск ожирения и понизить артериальное давление.
Третье правило касается рациона человека. Медики советуют чаще есть жирную рыбу, авокадо и миндаль. Не лишним будет потреблять рапсовые, кукурузные и подсолнечные масла.
Четвертое правило призывает вводить в рацион больше овощей и фруктов. В пятом правиле врачи просят отказаться от курения. По словам специалистов, вредная привычка повышает артериальное давление, увеличивает риск инсульта и несет серьезный вред всему организму человека.
Ранее невролог Петр Труханов объяснил, как предугадать "тихий инсульт". Специалист посоветовал регулярно проходить диспансеризацию.
До этого специалисты назвали боль в ногах симптомом смертельно опасной болезни. По словам экспертов, это может быть признаком рака простаты.
"Доктор 24": инсульты
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