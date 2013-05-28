1 июня в парке "Кузьминки" пройдет конкурс красоты и творчества "Маленькая Мисс и Мистер "Кузьминки". Взрослые смогут подарить оригинальный праздник своим чадам.

Конкурс будет состоять из нескольких этапов. Первый – "визитка" – расскажет об увлечениях и мечтах участников.

Второй - творческий конкурс - продемонстрирует мастерство в искусстве пения, танца и чтения стихов. Конкурс "Домашнее задание" оценит лучший hand-made костюм юных конкурсантов.

В жюри конкурса будут писательница Наталья Толстая и мисс Россия Наталья Тенькова.

Также в рамках мероприятия состоятся мастер-классы по созданию нарядов и украшений. А настоящим сюрпризом станет красивейшее цирковое представление.

Начало мероприятия – в 12:00.