28 мая 2013, 20:52

Культура

В парке "Кузьминки" пройдет конкурс красоты и творчества

1 июня в парке "Кузьминки" пройдет конкурс красоты и творчества "Маленькая Мисс и Мистер "Кузьминки". Взрослые смогут подарить оригинальный праздник своим чадам.

Конкурс будет состоять из нескольких этапов. Первый – "визитка" – расскажет об увлечениях и мечтах участников.

Второй - творческий конкурс - продемонстрирует мастерство в искусстве пения, танца и чтения стихов. Конкурс "Домашнее задание" оценит лучший hand-made костюм юных конкурсантов.

В жюри конкурса будут писательница Наталья Толстая и мисс Россия Наталья Тенькова.

Также в рамках мероприятия состоятся мастер-классы по созданию нарядов и украшений. А настоящим сюрпризом станет красивейшее цирковое представление.

Начало мероприятия – в 12:00.

Сюжет: День защиты детей в Москве
мастер-классы конкурсы красоты цирки парк Кузьминки время с детьми

