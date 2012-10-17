В России впервые издадут роман Пинчона "Радуга земного тяготения"

Впервые на русском языке выходит главный роман Томаса Пинчона "Радуга земного тяготения". Это постмодернистский роман, впервые опубликованный 28 февраля 1973 года.

Сюжет разворачивается во время Второй Мировой войны в Европе. В истории принимают участие более 400 персонажей. По сложности роман Пинчона сравнивают с "Улиссом" Джойса.

Книга включена в список "100 лучших романов всех времен", опубликованный Time.