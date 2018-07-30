Брэд Питт снялся в "Дэдпуле" за чашку с кофе

Фото: кадр из фильма "Дэдпул 2", режиссер Дэвид Литч

Исполнитель главной роли в фильме "Дэдпул-2" Райан Рейнольдс рассказал о том, какой гонорар получил его коллега Брэд Питт за участие в съемках картины.

По его словам, звезда фильмов "Мистер и миссис Смит", "Троя" и "Бойцовский клуб" попросил за работу чашку кофе вместо оплаты, сообщает "Вечерняя Москва".

Изначально Рейнольдс подумал, что речь идет о целой сети кофеен, но оказалось, что Питт действительно был готов сотрудничать за самую обычную чашку горячего напитка.

Примечательно, что известному в том числе за счет своей внешности актеру досталась в фильме роль человека-невидимки. Лицо Питта появляется в кадре всего один раз на несколько секунд.

Сиквел антигеройского кино вселенной Marvel "Дэдпул-2" вышел на российские экраны в мае 2018 года и несколько недель оставался лидером проката.