"БеспринцЫпные чтения" отпразднуют свой день рождения в Музее Москвы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

12 декабря в Музее Москвы шумно отпразднуют свой день рождения "БеспринцЫпные чтения". Проекту исполняется четыре года. На сцене соберутся Константин Хабенский, Александр Маленков, Александр Снегирёв, Юлия Хлынина, Александр Цыпкин, Дмитрий Чеботарев, Катерина Шпица и многие другие, а также впервые – Тимофей Трибунцев.

У дня рождения "БеспринцЫпных чтений" могут меняться дата, место проведения и состав участников, но традиция переводить все вырученные деньги на благотворительность неизменна. В этот раз все средства будут направлены на помощь подопечным Благотворительного фонда Константина Хабенского.

Программа этих "БеспринцЫпных чтений" очень новогодняя – с лирическо-комедийными рассказами, хорошим настроением, шампанским и автографами.

"Кто бы мне сказал четыре года назад, когда я просто пригласил друзей послушать мои рассказы и впопыхах придумал, как мне казалось, не самое удачное название "БеспринцЫпные чтения", что все разрастется до таких масштабов, – говорит сам Александр Цыпкин. – За это спасибо команде, актерам, писателям и конечно зрителям. Рад, что у нас появилась возможность помогать тем, кто пока не может прийти к нам на чтения, но мы верим, что обязательно придет".