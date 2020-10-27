Концерт Найка Борзова пройдет в конце октября в Москве

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Концерт Найка Борзова, отмененный в мае, пройдет 30 октября в "ГЛАВCLUB GREEN CONCERT". Все ранее купленные билеты считаются действительными.

Найка Борзова принято считать классиком русского панка, инди-рока и бритпопа. Свою первую группу "Инфекция" он основал в возрасте 14 лет, отметившись с тех пор как минимум в полудюжине андеграундных проектов.

Борзов запустил сольную карьеру в начале 1990-х, а на всю страну прославился несколько лет спустя – сначала суперхитом "Лошадка", затем двумя каноническими пластинками "Супермен" и "Заноза", а после главным бестселлером – альбомом "Супермен". Его двадцатилетие Борзов отметит большим праздничным шоу.