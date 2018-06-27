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Москва 24

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Культура

27 июня 2018, 10:52

Шесть московских проектов вошли в шорт-лист архитектурной премии WAF

культура архитектура

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Шесть московских проектов вошли в шорт-лист Всемирного архитектурного фестиваля (World Architecture Festival, WAF), сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, фестиваль WAF имеет репутацию "Оскара" в архитектурном мире.

Столичный парк "Зарядье" поборется за первое место в номинации Landscape — Urban Projects. В категории Sport — Completed Buildings представлен проект реконструкции "Лужников" от бюро SPEECH.

В специальных номинациях также отмечены несколько проектов молодых архитекторов. В частности, речь идет о проекте реконструкции московского монорельса от бюро Wowhaus; концепции станции метро "Кленовый бульвар" и проекте водонапорной башни в Щербинке от компании IND architects. В категории Education заявлен проект новой территории Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова от коллектива "RTDA".

WAF проводится ежегодно с 2008 года. В этом году пройдет в Амстердаме с 28 по 30 ноября. Всего в шорт-листы прошло около 200 объектов по 31 категории. Претендующие на награду проекты и реализованные объекты должны быть созданы в течение последних полутора лет.

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