Гостем "The City. Говорим" станет группа DABRO

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 в ночь на среду, 26 мая, станет группа DABRO.

В чем феномен популярности группы, которая вдохновляется не западными образцами, а российской глубинкой? И зачем молодые музыканты повторяют те же ходы, что были в музыке и клипах 90-х? Об этом ведущий "The Сity. Говорим" Павел Осовцов поговорит с группой DABRO.

Смотрите встречу с участниками группы DABRO в эфире "The City. Говорим" в 00:10 на телеканале Москва 24.