Более 50 картин из собрания Третьяковки представят на выставке в "Зарядье"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Более 50 картин из собрания Третьяковской галереи представят на выставке в парке "Зарядье". Об этом сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.
"Всего в экспозиции будет представлено 55 картин 36 отечественных художников разных направлений. Решили также предложить картины художника Александра Борисова − первого живописца Арктики, писателя, исследователя полярных земель, который станет настоящим открытием этой выставки. Если все пройдет успешно, мы готовы сотрудничать с "Зарядьем", потому что это очень важная площадка", − сказала она, передает Агентство "Москва".
Посетители выставки смогут увидеть работы Алексея Саврасова, Исаака Левитана, Константина Коровина и других.
Как отметил глава департамента культуры Александр Кибовский, "Зарядье" впервые станет арт-площадкой для проведения "классической" выставки.
Продажа билетов на выставку начинается 21 августа. Экспозиция будет работать с 6 сентября по 6 декабря.
Ранее в августе на территории Малого амфитеатра в парке "Зарядье" открылась выставка конкурса городской фотографии "Планета Москва–2018". На мероприятии представили 100 работ победителей и финалистов творческого состязания.
Также до 2 сентября гости парка смогут посетить бесплатную фотовыставку "Археология России: артефакт в истории".
В экспозиции представлены 15 уникальных снимков древних предметов, найденных археологами в Москве и других городах страны. Уникальные предметы в формате макросъемки запечатлел фотограф Андрей Бронников.
Изображенные на фотографиях редкие артефакты настолько малы, что легко умещаются на ладони. Увидеть можно знаменитую фигурку бизона из бивня мамонта времен палеолита, новгородскую берестяную грамоту XIV века, клад серебряных монет периода Смутного времени.
Редкие пейзажи из Третьяковской галереи покажут в парке "Зарядье"
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