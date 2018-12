Снова один: звезда "Один дома" повторил главные сцены из фильма

Американский актер Маколей Калкин повторил сцены из знаменитого фильма "Один дома" для рекламы голосового помощника Google. Видеозапись Home Alone Again with the Google Assistant опубликована на YouTube-канале компании.

Она появилась там 19 декабря. К 11:00 следующего дня, 20 декабря, видео собрало более 5 миллионов просмотров и заняло 44-е место на вкладке "В тренде". В комментариях под роликом накопились тысячи восторженных отзывов.

Пользователи назвали это видео лучшим подарком от интернета и лучшей рекламой за 2018 год. Они отмечают, что настало время опять в который раз пересмотреть "Один дома".

По сценарию этого ролика, повзрослевший главный герой остается один дома на новогодние праздники. Однако все проблемы ему помогает решить голосовой ассистент Google. Герой Маколея Калкина просит помощника включить операцию "Кевин", которая создает иллюзию, что в доме находится много людей. Он также оставляет себе напоминания и управляет системой "умный дом".

