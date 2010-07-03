Выставка Марка Шагала открылась в Новом Иерусалиме

Фото: njerusalem.ru

Выставка Марка Шагала "Между небом и землей", на которой представлено около 240 работ художника, открылась в подмосковном музее "Новый Иерусалим". Она завершится 8 марта 2020 года.

Как сообщила пресс-служба музея в Истре, в экспозицию вошли 239 работ Шагала из российских и зарубежных музеев и частных коллекций. Впервые экспонируются в России 22 эскиза, как и существующие в единственном экземпляре 105 библейских гравюр.

На выставке представлены работы из частных собраний и коллекций музеев Марка Шагала в Витебске и Ницце, ГМИИ имени Пушкина, музея истории евреев в России, музея "Новый Иерусалим" и парижского Центра Помпиду.

Ранее выставленную на торги картину Шагала "Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак" за 1 рубль продали на аукционе за 10 миллионов рублей.