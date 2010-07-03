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Культура

13:14

В Большом театре пройдет мировая премьера программы Светланы Захаровой Modanse

культура театр

Фото: предоставлено организаторами

Премьерные показы новой программы Светланы Захаровой Modanse состоятся 26 и 27 ноября на Исторической сцене Большого театра. Зрителей ждут два одноактных балета – "Как дыхание" и Gabrielle Chanel.

Первый балет программы – "Как дыхание" – работа итальянского хореографа Мауро Бигонцетти. Это адаптация его собственного балета, премьера которого состоялась в театре "Ла Скала" в 2017 году, главные партии тогда исполнили Светлана Захарова и Роберто Болле. Новая трактовка станет одноактной версией балета, сделанной специально для Захаровой. В музыкальную основу легли различные произведения Георга Фридриха Генделя, при этом эпоха барокко присутствует не только в музыке балета, но и в хореографии танца, которую подчеркивают стильные и дерзкие костюмы.

Во втором отделении будет исполнена мировая премьера балета Gabrielle Chanel. Хореограф Юрий Посохов, композитор Илья Демуцкий создали яркую сагу о жизни и творчестве королевы моды Коко Шанель. Режиссером и автором либретто стал Алексей Франдетти.

Спектакль рассказывает о пути, который проделала Шанель, навсегда перевернув мир моды ХХ века, – от неизвестной провинциальной певицы до главы одного из самых влиятельных модных домов мира. В постановке принимают участие артисты балета Денис Савин, Михаил Лобухин, Якопо Тисcи, Вячеслав Лопатин, Ана Туразашвили и другие артисты Большого театра.

Спектакли пройдут в сопровождении симфонического оркестра Большого театра под управлением Павла Клиничева.

Детали доступны по ссылке.

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