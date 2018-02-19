Звезда сериала "Доктор Хаус" снимет комедию

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Актриса Оливия Уайлд, сыгравшая в сериалах "Доктор Хаус" и "Винил", заявила о планах снять собственный фильм.

Как сообщает "Газета.ру", Уайлд собирается поставить комедию "Образованные" с Кейтлин Дивер и Бини Фелдштейн в главных ролях.

Отмечается, что в центре событий картины две лучшие подруги, которые однажды приходят к выводу, что потратили почти все время на учебу и слишком мало – на жизнь. Тогда девушки решили наверстать четыре года за одну ночь веселья.

Уточняется, что к съемкам фильма планируют приступить уже в ближайшее время, а сама Уайлд впервые выступит как режиссер полнометражного кино. До этого актриса сняла ряд короткометражных киноработ и музыкальных видео.