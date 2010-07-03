Postmodern Jukebox возвращается в Москву

Фото: предоставлено организаторами

Postmodern Jukebox – проект нью-йоркского пианиста и аранжировщика Скотта Брэдли, с 2011 года выкладывающий на YouTube ретроверсии современных хитов. Первым вирусным видео PMJ семь лет назад стала их перелицовка Thrift Shop Маклемора и Райана Льюиса, прослушанная миллион раз за одну неделю. Для нынешних Postmodern Jukebox эти цифры – прошлый век: на их текущем счету – свыше миллиарда просмотров и больше четырех миллионов подписчиков.

Приукрасив джазовыми и свинговыми аранжировками начала XX века главные песни всех на свете – от Talking Heads и Radiohead до Леди Гаги и Кэти Перри, – PMJ превратились в передвижное шоу колоссального калибра, включающее 70 исполнителей и посетившее с гастролями все континенты, кроме Антарктиды. Стоит ли говорить, что и видео группы, когда-то снимавшиеся в гостиной Брэдли, стали с годами все более и более изобретательными.

Ну а в Москве группа устроит настоящее джазовое шоу, которое просто нельзя пропустить!