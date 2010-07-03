"Русская консерватория" и скрипачка Аяко Танабе исполнят "Времена года" в Соборной палате

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Фото: пресс-служба камерной капеллы "Русская консерватория"
24 июля ансамбль солистов "Русская консерватория" совместно с известной японской скрипачкой Аяко Танабе исполнят в Соборной палате четыре концерта для скрипки с оркестром "Времена года" Антонио Вивальди.
В 1725 году Антонио Вивальди издает сборник своих сочинений: "Опыт гармонии и изобретения". Первые четыре из двенадцати виртуозных скрипичных концертов, вошедших в сборник, называются "Весна", "Лето", "Осень" и "Зима". Для каждого из этих концертов – свой поэтический текст-эпиграф. Авторство текстов легенда приписывает самому Вивальди.
По словам художественного руководителя и дирижера камерной капеллы "Русская консерватория" Николая Хондзинского, музыка Вивальди – это прославление бога через восхищение природой, через ощущение ее целостности, ее гармонии. "Эпоха барокко – время удивительной чистоты. Исполняя эту музыку, неизменно находишь и открываешь для себя что-то новое, она как глоток свежего воздуха в наше насыщенное суетой и заботами время", – подчеркнул Хондзинский.
Аяко Танабе – уникальная скрипачка, обладающая не только виртуозной техникой и безупречным вкусом, но и редчайшим для нашего времени свойством "рыцарского служения" музыке. Будучи очень яркой солисткой, она демонстрирует замечательные качества: высокую культуру интонирования, тонкое чувство стиля при исполнении самой сложной и разнообразной музыки (от мастеров барокко до авторов ХХI века). Аяко Танабе является лауреатом различных международных конкурсов, среди которых Международный конкурс имени Дварионаса, Международный конкурс имени Бетховена, Международный конкурс имени Арама Хачатуряна и другие.
Концерты пройдут в одном из лучших концертных залов современной Москвы – в Соборной палате, в историческом здании Московского епархиального дома (Лихов переулок, дом 6). Начало в 19:00 и 21:00.
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