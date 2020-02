Darïya выступит в субтропической оранжерее "Аптекарского огорода"

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

22 февраля в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет концерт в ритмах джаза, соула и блюза в исполнении Darïya – молодой звезды с сильным и глубоким голосом, узнаваемым тембром и современным звучанием.

Разнообразие стилей, свобода самовыражения, авторский материал, искренность в исполнении и общении с публикой – главные ориентиры ее творчества.

Вместе с Дарией на одной сцене выступят лучшие джазовые музыканты Москвы. Сильный состав группы позволяет экспериментировать и с легкостью выходить за пределы исполняемых жанров.

Среди знаковых проектов, в которых участвовала Дария, – совместное выступление с легендарным американским барабанщиком Уиллардом Дайсоном и саксофонистом Троем Робертсом в нью-йоркском ZINC BAR, запись песни Not Tonight на известном английском лейбле Hero Records совместно с группой The Monades, а также выпуск альбома A Long Way (2017) и треков Whatcha Trying To Do (To Me)? и Tell Me, Tell Me! в дуэте с известным фанк-диджеем Anatoly Ice, которые сегодня ротируются на нескольких радиостанциях по всему миру, в том числе на британской BBC Radio 6.

Концерт состоится в субтропической оранжерее в рамках крупнейшей зимней выставки тюльпанов "Репетиция весны" и фестиваля орхидей "Тропическая зима". Начало – в 20:00 (детали и билеты доступны по ссылке).

Билеты на концерт дают право посещения всех выставок и экспозиций.