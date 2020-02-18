Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

18 февраля, 18:33

Darïya выступит в субтропической оранжерее "Аптекарского огорода"

культура концерты

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

22 февраля в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет концерт в ритмах джаза, соула и блюза в исполнении Darïya – молодой звезды с сильным и глубоким голосом, узнаваемым тембром и современным звучанием.

Разнообразие стилей, свобода самовыражения, авторский материал, искренность в исполнении и общении с публикой – главные ориентиры ее творчества.

Вместе с Дарией на одной сцене выступят лучшие джазовые музыканты Москвы. Сильный состав группы позволяет экспериментировать и с легкостью выходить за пределы исполняемых жанров.

Среди знаковых проектов, в которых участвовала Дария, – совместное выступление с легендарным американским барабанщиком Уиллардом Дайсоном и саксофонистом Троем Робертсом в нью-йоркском ZINC BAR, запись песни Not Tonight на известном английском лейбле Hero Records совместно с группой The Monades, а также выпуск альбома A Long Way (2017) и треков Whatcha Trying To Do (To Me)? и Tell Me, Tell Me! в дуэте с известным фанк-диджеем Anatoly Ice, которые сегодня ротируются на нескольких радиостанциях по всему миру, в том числе на британской BBC Radio 6.

Концерт состоится в субтропической оранжерее в рамках крупнейшей зимней выставки тюльпанов "Репетиция весны" и фестиваля орхидей "Тропическая зима". Начало – в 20:00 (детали и билеты доступны по ссылке).

Билеты на концерт дают право посещения всех выставок и экспозиций.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика