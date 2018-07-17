Робертино Лоретти решил закончить музыкальную карьеру и уехать в Россию

Фото: ИТАР-ТАСС/Сергей Фадеичев

Итальянский певец Робертино Лоретти решил завершить музыкальную карьеру. Осенью он отправится в прощальный тур.

Артист напомнил, что выступает с шести лет. Он признался, что устал.

"К тому же здоровье сегодня меня часто подводит – был инсульт, отнялись ноги. Голос, слава богу, остался. Но, скажу вам честно, уходя на пенсию, больше всего хочу отдохнуть от песни Jamaica", – цитируют его "Дни.ру".

Лоретти утверждает, что на пенсии не будет скучать: он занялся продюсированием, открыл магазин продовольственных товаров и джелатерию, пекарню по производству пирожных. Но главным образом ему интересно преподавание. Певца пригласили на работу в Академию музыки Санкт-Петербург, куда он собирается поехать.