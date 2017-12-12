Знаменитый Карл покинет сериал "Ходячие мертвецы"

Фото: кадр из сериала "Ходячие мертвецы"/телеканал AMC/Фрэнк Дарабонт

Актер Чендлер Риггз, который стал героем интернет-мемов про Карла, покинет сериал "Ходячие мертвецы", сообщает "Газета.ру".

Риггз снимался в зомби-шоу с самого начала, и его герой считался самым неприкосновенным персонажем. Сейчас идет восьмой сезон. Сам 18-летний актер признался, что решение покинуть проект принял не он.

"Да, Карл умрет. Нет никаких шансов, что он выберется живым. Его история определенно подходит к концу", – рассказал Риггз.

Карл – сын главного героя сериала Рика Граймса. Отец и сын – последние два персонажа, которые продержались в шоу с самого начала. По сюжету подросток находится на грани гибели.