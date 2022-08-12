Москва онлайн покажет встречу со съемочной группой фильма "Майор Гром: Трудное детство"

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

13 августа в рамках фестиваля поп-культуры Bubble Weekend состоится встреча с членами съемочной группы фильма "Майор Гром: Трудное детство". Режиссер картины Олег Трофим, продюсер Артем Габрелянов, а также исполнители главных ролей Сергей Марин, Кай Гетц и другие артисты ответят на вопросы гостей.

Ленту обещают выпустить в 2023 году. Она станет приквелом к фильму "Майор Гром: Чумной Доктор".

Смотрите трансляцию 13 августа в 19:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.