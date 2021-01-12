Москва онлайн покажет оперный концерт в честь старого Нового года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

13 января в большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского в честь старого Нового года пройдет концерт звезд российской оперной сцены и Государственного кремлевского оркестра.

В программе прозвучат шедевры Штрауса, Верди, Уэббера, песни из фильмов "Карнавальная ночь", "Чародеи", "Эта веселая планета", "Три дня в Москве" и многих других.

На сцене выступят народная артистка России Елена Ионова, заслуженный артист России Вадим Заплечный, солист Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко Андрей Батуркин.



Дирижер оркестра – заслуженный артист России Андрей Колотушкин.

Автор проекта – оперная певица Вера Кононова, президент фонда популяризации классической музыки "Опера" и организатор ночных оперных концертов на траве Classic Open Air Moscow в "Аптекарском огороде".

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Смотрите трансляцию 13 января в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.