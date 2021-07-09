Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская певица МакSим по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости сообщила представитель артистки.

"Пока все так же", – сказала собеседница агентства.

Ранее представитель певицы рассказала, что исполнительница находится в тяжелом состоянии без сознания. По ее словам, МакSим подключена к аппарату ИВЛ.

Певица МакSим попала в больницу с тяжелым поражением легких в начале июня, однако тест на коронавирус дал отрицательный результат. В ходе лечения артистку перевели на ИВЛ и ввели в состояние искусственной комы.