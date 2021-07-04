Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

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Представитель певицы МакSим рассказала, что исполнительница находится в тяжелом состоянии без сознания. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что артистка пришла в сознание.



"Нет, Марина в стабильно тяжелом состоянии", – отметила представитель МакSим, добавив, что певица подключена к аппарату ИВЛ и находится в коме.

Ранее менеджер МакSим назвала состояние исполнительницы крайне тяжелым. Уточнять представитель ничего не стала, сославшись на медицинскую тайну, однако добавила, что врачи сообщили о 75% поражения легких певицы.

