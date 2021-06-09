Москва онлайн: икону князя Андрея Боголюбского передадут в Главный храм Вооруженных сил РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

10 июня зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как Главному храму Вооруженных сил Российской Федерации будет передан образ Святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Святой является покровителем войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России.

Небесного покровителя войск РХБ определил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, издав указ 24 июня 2020 года.

Согласно летописным преданиям, князь Андрей Боголюбский был талантливым государственным и военным деятелем, занимался строительством храмов как и его отец Юрий Долгорукий и дед Владимир Мономах.

Смотрите трансляцию 10 июня в 11:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.