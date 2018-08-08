У премии "Оскар" появилась новая номинация

Фото: depositphotos/MidoSemsem

Номинация за достижения в популярном кинематографе появится у американской кинопремии "Оскар", сообщает на странице в Twitter Американская академия киноискусств, присуждающая награду.

Какие фильмы могут попадать в новую категорию – в сообщении не уточняется, но названа дата вручения премии в 2020 году. Церемония пройдет 9 февраля.



"Мы планируем вести более доступную в мире трехчасовую трансляцию", – отметили в академии. А следующая церемония состоится 24 февраля 2019 года в Dolby Theater в Лос-Анджелесе.

На 90-м вручении главную награду взял фильм "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо. Лучшей актрисой стала Фрэнсис Макдорманд, а актером – Гари Олдман. За премию среди иностранных фильмов боролась картина "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, однако победа досталась ленте "Фантастическая женщина".