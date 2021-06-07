Любовь Толкалина станет гостем "The City. Говорим"

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет актриса Любовь Толкалина. Эфир пройдет в ночь на вторник, 8 июня.

На more.tv вышел сериал Happy End – откровенный и яркий проект о том, как выглядит дорога в вебкам. В вебкаме все построено на общении веб-модели и наблюдателя в онлайн-видеочате. Актриса сериала Happy End Любовь Толкалина расскажет ведущей "The City. Говорим" Ренате Пиотровски, как решиться на обнаженную сцену.

Смотрите встречу с Любовью Толкалиной в эфире "The City. Говорим" в 00:10 на телеканале Москва 24.

Ранее гостем "The City. Говорим" стал ресторатор и предприниматель Уиллиам Ламберти.