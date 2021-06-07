Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

15:38

Любовь Толкалина станет гостем "The City. Говорим"

культура кино

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет актриса Любовь Толкалина. Эфир пройдет в ночь на вторник, 8 июня.

На more.tv вышел сериал Happy End – откровенный и яркий проект о том, как выглядит дорога в вебкам. В вебкаме все построено на общении веб-модели и наблюдателя в онлайн-видеочате. Актриса сериала Happy End Любовь Толкалина расскажет ведущей "The City. Говорим" Ренате Пиотровски, как решиться на обнаженную сцену.

Смотрите встречу с Любовью Толкалиной в эфире "The City. Говорим" в 00:10 на телеканале Москва 24.

Ранее гостем "The City. Говорим" стал ресторатор и предприниматель Уиллиам Ламберти.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать