Арии о любви прозвучали в переходе метро в честь 8 марта

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Арии о любви в исполнении артистов Московского театра мюзикла прозвучали в столичной подземке накануне Международного женского дня.

Переход станций "Пушкинская" и "Чеховская" превратился в театральные подмостки. Актеры спектаклей "Принцесса цирка", "Все о Золушке", "Преступление и наказание" поздравляли женщин с наступающим праздником и дарили тюльпаны, сообщает Агентство "Москва".

8 марта на эскалаторах в метро будут звучать аудиопоздравления, а на специально отведенных творческих площадках участники проекта "Музыка в метро" исполнят тематические песни и произведения.

Отмечается, что все запланированные мероприятия не будут препятствовать движению пассажиров.

Ранее на станции метро "Ленинский проспект" прошла акция "Заморозим цветы, растопим сердца". Молодые ученые провели эксперименты в честь прекрасной половины человечества. В переходе они заморозили более 300 живых роз жидким азотом температурой -195,75 °C и раздали их присутствующим дамам.

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