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Культура

10:38

"БеспринцЫпные чтения" представляют особенную программу "Старый новый первый рассказ"

культура театр

Фото: предоставлено организаторами

19 декабря в "Гоголь-центре" пройдет премьера новой специальной программы литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения", в которую войдут неопубликованные рассказы из двух первых книг Александра Цыпкина "Женщины непреклонного возраста" и "Дом до свиданий".

Специальными гостями вечера станут Дмитрий Чеботарев и Юлия Хлынина, а какие именно рассказы они прочитают – секрет, в том числе и для самого автора!

Действительно, оказалось, что есть рассказы из первых двух бестселлеров Александра Цыпкина, которые ни разу не звучали со сцены. Было принято решение это срочно исправлять. В своем Instagram-аккаунте Александр Цыпкин опубликует список рассказов, которые уже читались, а подписчики найдут те истории, которые раньше не звучали со сцены, и поделятся их названиями в комментариях. Две самые яркие истории прозвучат на "Чтениях" в "Гоголь-центре".

Чтобы усилия подписчиков не прошли напрасно и всем было интересно участвовать, видеотрансляцию чтения двух избранных рассказов выложат в социальные сети проекта.

Когда: 19 декабря, 20:30
Где: "Гоголь-центр", улица Казакова, 8

Билеты доступны по ссылке.

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