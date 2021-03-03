Москва онлайн покажет, как молодые артисты читают письма и поют песни военных лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

4 марта исполняется 35 лет со дня создания крупнейшего музея, посвященного Великой Отечественной войне, – Музея Победы.

Москва онлайн покажет в прямом эфире акцию "Ромашка Победы. Семейная история войны". В акции примут участие студенты ГИТИСа, мастерской народного артиста России Герарда Васильева. Молодые актеры прочитают фронтовые письма и исполнят военно-патриотические музыкальные композиции.

Смотрите прямую трансляцию 4 марта в 17:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.