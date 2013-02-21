Клиент ломбарда украл ювелирные изделия на 250 тысяч рублей

Сыщики столичного угрозыска задержали подозреваемого в краже украшений из ломбарда в центре Москвы. Как сообщает пресс-служба московского главка МВД, сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.

Сотрудник ломбарда обратился в полицию 20 февраля. По его словам, посетитель попросил его показать некоторые изделия, а когда консультант отвлекся, то злоумышленник забрал украшения и скрылся.

Через некоторое время подозреваемый был задержан на соседней с ломбардом улице. Его взяли под стражу, возбуждено уголовное дело по статье "Кража".