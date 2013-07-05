Сотрудники полиции изъяли в ЮЗАО 13 тысяч контрафактных дисков

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Около 13 тысяч дисков изъяли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО в торговом центре в Ясенево.

Как сообщает пресс-служба московского главка полиции, подделки были изъяты в ходе операции "Заслон-1". По предварительным данным, ущерб от контрафакта, нанесенный правообладателям, составил более трех миллионов рублей.

В настоящее время полицейские разыскивают организаторов производства и устанавливают места сбыта дисков.