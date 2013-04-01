Полицейские изъяли более 3,5 кг гашиша на севере Москвы

Полицейские ОВД по району Дмитровский задержали двоих мужчин, подозреваемых в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

При личном досмотре у задержанных были обнаружены пакеты с веществом неизвестного происхождения, которое, по результатам экспертизы, оказалось гашишем.

Вес изъятого наркотика составил 3,8 килограмма.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное по ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств").

Напомним, ранее сегодня полицейские изъяли в Москве крупнейшую партию наркотиков за последние 5 лет. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были обнаружены 2,5 килограмма амфетамина и 21 килограмм гашиша.