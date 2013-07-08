Власти Москвы проводят конкурс на лучшего работодателя

Столичный департамент труда и занятости населения проводит конкурс "Лучший работодатель города Москвы".

Конкурс проходит для двух групп участников - "Работодатель" и "Растим смену". В числе номинаций, в которых будут оценивать работодателей, - создание и развитие рабочих мест, сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, развитие кадрового потенциала, формирование здорового образа жизни и развитие корпоративной благотворительности.

Заявки на участие принимаются в центрах занятости административных округов до 1 сентября.

В проведении акции департаменту содействуют Московская федерация профсоюзов и Московская конфедерация промышленников и предпринимателей.

Главной целью конкурса является привлечение внимания общества к решению социальных вопросов труда и занятости и, в частности, поощрение работодателей, которые вносят наибольший вклад в развитие городского рынка труда.

Награждение победителей пройдет в ноябре при участии представителей правительства Москвы, Московской федерации профсоюзов и Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей).

Победители будут представлять столицу на всероссийском конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности".