03 октября 2013, 12:02

Культура

На городской форум "Топ-10" поступило 80 стартап-проектов

80 стартап-проектов от молодых предпринимателей Москвы поступило на городской форум "Топ-10", сообщил заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Дмитрий Князев.

По его словам, всего на форуме представлено 30 проектов, 10 их них будут отобраны в финале конкурса. В дальнейшем будет разработан документ по развитию стартап-движения в Москве и Московской области, добавил Князев.

конкурсы бизнес предприниматели стартап-проекты

