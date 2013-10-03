На городской форум "Топ-10" поступило 80 стартап-проектов

80 стартап-проектов от молодых предпринимателей Москвы поступило на городской форум "Топ-10", сообщил заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Дмитрий Князев.

По его словам, всего на форуме представлено 30 проектов, 10 их них будут отобраны в финале конкурса. В дальнейшем будет разработан документ по развитию стартап-движения в Москве и Московской области, добавил Князев.