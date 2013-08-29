Карантин по бешенству в Марушкинском поселении продлен до 7 октября

Столичные власти продлили до 7 октября карантин в Марушкинском поселении, расположенном на территории Новой Москвы. Причиной такого решения стал новый случай заболевания бешенством животного.

Речь идет о диком животном, у которого было диагностировано бешенство, сообщает РИА Новости.

Напомним, карантин по бешенству в Марушкинском поселении был установлен в конце июня в связи с выявленным случаем бешенства. Там запретили проведение выставок и шоу с участием животных, их продажу и вывоз за пределы территории.

2 августа карантин был продлен на месяц в связи со случаем заболевания бешенством домашнего животного.