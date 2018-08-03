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Культура

3 августа, 13:44

Медведев поздравил художника Виталия Воловича с юбилеем

искусство культура власть

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил с 90-летним юбилеем народного художника России Виталия Воловича. Телеграмма главы правительства опубликована на сайте кабмина, сообщает "Российская газета".

В тексте поздравительной телеграммы Медведев отметил "особый художественный дар" Воловича, а также его любовь к истории и литературе, которые "воплотились в прекрасные гравюры, офорты, графику". По мнению главы правительства, работы юбиляра "стали шедеврами изобразительного искусства". Премьер-министр напомнил, что произведения Воловича "украшают не только страницы книг, но и лучшие музеи мира".

Среди наиболее известных работ художника – иллюстрации к таким знаковым произведениям русской и мировой литературы, как "Слово о полку Игореве", "Тристан и Изольда", "Ричард III". Однако сам юбиляр считает главным в своем творчестве альбом "Корабль дураков".

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