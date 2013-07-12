Французский институт в Москве переехал в новое здание

На улице Воронцова Поля, д.16, состоялось открытие Французского института. Ранее он находился в Библиотеке иностранной литературы на Николоямской улице.

В посольстве отметили, что институт теперь разместился в просторном здании второй половины ХIХ века. "Это позволит 2 тысячам зарегистрированных читателей медиатеки, 4,5 тысячам учащихся курсов французского языка оценить все достоинства нового пространства, целиком посвященного французской культуре", - сообщается в пресс-релизе.

В обновленной медиатеке института 25 тысяч книг, CD и DVD. На новом месте планируется проведение выставок французских и франкоязычных художников. В скором времени откроется французское кафе.