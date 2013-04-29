Москвичей приглашают на праздник "ZOOландия ставит рекорды"

Москвичей и гостей города 1 и 2 мая приглашают в городской зоопарк, где пройдет праздник "ZOOландия ставит рекорды". У посетителей есть возможность проявить ловкость, спортивную сноровку и творческие способности.

У центрального входа гостей встретят аквагримеры и куклы-животные, которые помогут перевоплотиться в любимого зверька. На центральной сценической площадке у Дерева сказок можно посоревноваться с животными в быстроте и гибкости, а также принять участие в химических опытах "Лаборатории чудес", сообщается на сайте департамента культуры Москвы.

Кроме того, гостей зоопарк ждет конное шоу пони-клуба и зона творчества в Доме птиц.

Мероприятие пройдет с 12.00 до 15.00.