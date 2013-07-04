Четверо участников конфликта с байкером арестованы на два месяца

В четверг, 4 июля, Кузьминский суд столицы заключил под стражу на два месяца четырех подозреваемых по делу об избиении байкера на Третьем транспортном кольце (ТТК).

По арестом Анзор Мацагов, Баграт Качаев, Замир Исаев и Кемаль Мамедов будут находится до 3 сентября.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Им грозит до 7 лет лишения свободы, передает ИТАР-ТАСС.

Напомним, вечером 2 июля мотоциклист стал свидетелем ДТП на ТТК. Водитель автомобиля ВАЗ-2105 с двумя пассажирами подрезал Volkswagen Jetta под управлением девушки, после чего машины столкнулись.

Байкер вступился за девушку, однако трое уроженцев Кавказа выхватили бейсбольные биты и нанесли ему несколько ударов. Пострадавший вынужден был удалиться, однако спустя некоторое время на место конфликта стали съезжаться другие мотоциклисты.